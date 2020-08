Sei in vacanza? Segui da Iphone o Android con la nostra App gratuita, la più scaricata sul Napoli (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono oltre 700mila i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione mobile sul calcio Napoli. Leggi su tuttonapoli

stazzitta : Quando sei in vacanza insieme e non sai più chi deve soldi a chi. - Esercito : ?? 3...2...1... #RadioEsercito informa: #BuonFerragosto Italia ???? Auguri a te che sei in vacanza ??, a te che stai… - forthebrave94 : @eseinvece Non hai presente il bene che mi hai fatto in questi giorni, nonostante non ci conosciamo mi sei sempre s… - CarpaneseSilva1 : RT @Joker__Reloaded: @VaeVictis sei in vacanza e lo staff della struttura si siete nel tuo tavolo per cagarti il cazzo? Ma seriamente? - Vittoria28__ : @goldencreature6 ADORO MA SEI TOSCANA AAAA sono del Piemonte ma vado sempre in vacanza in Toscana e adoro il vostro accento ahahha -

Ultime Notizie dalla rete : Sei vacanza Aeroporti, rientri da bollino rosso. Sei positivi dopo la vacanza in Croazia Corriere della Sera Agenzie di viaggio, le vacanze mare di settembre rischiano un crollo del 35%

Ma in questa estate di grandi difficoltà dove sono andati in vacanza gli umbri? “Se parliamo di mare, diciamo che la meta preferita è stata il Sud Italia– risponde Tagliolini -. Per l ...

Il testimone: «Prima i party a rischio a Ibiza, poi sono venuti a infettare noi». Accuse nel gruppo dei romani

«Molti ragazzi sono stati in vacanza ad Ibiza e, tornati a Roma, presentavano degli strani sintomi. Alcuni sono rimasti in casa ma altri non solo non hanno fatto il tampone, ma sono andati in Sardegna ...

Ma in questa estate di grandi difficoltà dove sono andati in vacanza gli umbri? “Se parliamo di mare, diciamo che la meta preferita è stata il Sud Italia– risponde Tagliolini -. Per l ...«Molti ragazzi sono stati in vacanza ad Ibiza e, tornati a Roma, presentavano degli strani sintomi. Alcuni sono rimasti in casa ma altri non solo non hanno fatto il tampone, ma sono andati in Sardegna ...