Scomparsa Sabrina, c’è un fermo per omicidio e distruzione di cadavere (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sabato 15 agosto 2020, Sabrina Beccalli, 39 anni di Crema, sparisce nel nulla. Continuano le ricerche disperate ma si teme il peggio. La sua auto é stata trovata sabato notte nel bel mezzo della campagna Vergonzana, senza tracce di alcuna rilevanza. I carabinieri stanno eseguendo le indagini interrogando tutte le conoscenze con le quali Sabrina sarebbe stata in contatto prima di sparire. Emerge un ex fidanzato, fino a domenica irrintracciabile. Fu lui stesso a contattare i carabinieri una volta riacceso il cellulare. Si fa largo una pista, la donna potrebbe essere andata all’appuntamento con la sua auto e poi essersi spostata con quella del suo aggressore. L’ultimo messaggio di Sabrina risale alla notte di Ferragosto quando con un sms augurava al figlio la buonanotte. >> Leggi anche: Torna Postalmarket, ... Leggi su urbanpost

repubblica : Crema, scomparsa di Sabrina Beccalli: un fermo per omicidio e distruzione di cadavere [aggiornamento delle 09:57] - codeghino10 : RT @Corriere: ?? Fermato un uomo per la scomparsa di Sabrina Beccalli a Crema: guidava l’auto della donna - savarese46 : Donna scomparsa a Crema, fermato un uomo per omicidio e distruzione del cadavere. 'È un suo amico' - Il Fatto Quoti… - mmanca : RT @Corriere: ?? Fermato un uomo per la scomparsa di Sabrina Beccalli a Crema: guidava l’auto della donna - ArmandoPalmegi1 : Sabrina scomparsa a Crema: fermato un uomo, guidava l’auto della donna -