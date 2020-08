Resort Santo Stefano: primi 21 positivi dopo i test, si attendono gli altri tamponi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arrivano le prime notizie dalla Sardegna, in merito a quanto sta succedendo nel Resort Santo Stefano, dove dopo un caso di positività ( un sessantenne romano che lavorava nel Resort come pianista, ricoverato in ospedale), sono state messe in quarantena 470 persone, in attesa del tampone. Oggi le prime indicazioni: 21 le persone che sono già risultate positive al coronavirus. I risultati sono parziali, in quanto sono stati processato 300 tamponi dei totali effettuati “Il dato appare buono, in quanto al momento è inferiore al 10 %” questo il primo commento del sindaco de La Maddalena, Luca Montella. Il primo cittadino, come riferisce il Corriere della sera, dice di aspettarsi un esito «buono o accettabile, che è una ... Leggi su ultimenotizieflash

Agenzia_Ansa : #Covid in un resort sardo, 470 #tamponi a turisti e lavoratori. Vacanzieri bloccati a Santo Stefano, arcipelago di… - SkyTG24 : Coronavirus in Sardegna, positivo in un resort a Santo Stefano: 475 turisti in quarantena - fanpage : ?? Ultim'ora Centinaia di turisti sono bloccati in un resort di Santo Stefano - JohnHard3 : RT @kiara86769608: L'addetto del resort è positivo: 450 persone in quarantena a La Maddalena Possono spostarsi solo all’interno del residen… - NuovoNando : RT @Mapa_nrgy: Mi sembrava che fare le ferie in Italia fosse sicuro...o no? ???????????? -