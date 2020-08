Paola Perego, suo figlio sta rischiando: l’appello della conduttrice (Di mercoledì 19 agosto 2020) Questo articolo Paola Perego, suo figlio sta rischiando: l’appello della conduttrice . Il figlio di Paola Perego, Riccardo Carnevale, rischia di essere positivo al Covid, a causa di alcune serate in discoteca, dove ha fatto il dj. Paola Perego ha raccontato la vicenda di suo figlio sui social, dove ha denunciato il fatto che il ragazzo, a grave rischio di contagio, sia riuscito a fare il tampone … Leggi su youmovies

fanpage : Il figlio di Paola Perego ha aspettato 6 ore in fila al drive in per avere il tampone - ilgiornale : Si sono spente le luci delle discoteche in tutta Italia e i giovani ora temono il contagio. Tra loro c'è il figlio… - marc_marchesi : @fanpage Chi sarebbe Paola Perego? - zazoomblog : Paola Perego: «Mio figlio Riccardo dj in Sardegna e la fatica assurda per farsi fare un tampone» - #Paola #Perego… - Larabrusi : Ah ecco uno è il figlio di Paola Perego e Carnevale (molti Carnevale manco se lo ricordano perché sono gggiovani) -