NXT TakeOver: XXX, Io Shirai avverte Dakota Kai: “proverà a distruggermi, ma sarò più furba di lei” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Io Shirai è la attuale NXT Women’s Champion. ‘The Genius of the Sky’ è una delle atlete più spettacolari dell’intera WWE. Queste le sensazioni della giapponese alla vigilia di NXT TakeOver: XXX, evento trasmesso live sul WWE Network nella notte fra sabato 22 e domenica 23 agosto, dove difenderà il suo titolo contro Dakota Kai. Hai battuto Charlotte Flair e Rhea Ripley in un match a 3 per vincere il titolo di NXT. Cosa rispetti maggiormente di queste campionesse? “Onestamente Charlotte è veramente “The Queen”. Ci ha messo tanto per arrivare al top e solo chi è qui sa che basta un errore per compromettere tutto. Lei rimane sempre in piedi, è una dura ed è una persona dolce e gentile, ma soprattutto professionale, cosa che ha contribuito ... Leggi su sportfair

Nessuna menzione invece per RAW, SmackDown ed NXT TakeOver: 30, ma possibile che anche loro vedano la luce nella stessa arena. La possibile sede, come riferisce eWrestlingNews, si troverebbe sempre ad ...

