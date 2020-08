L’indiscrezione: Juve Under 23, avanza Zauli. Pole consolidata (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fabio Grosso sulla panchina della Juve Under 23? No, mai seriamente favorito. Alberto Gilardino? E’ stato in corsa fino alla fine, ma Lamberto Zauli è in Pole. Una candidatura autorevole che vi avevamo già segnalato nei giorni scorsi, Pole che ora Zauri sta consolidando. E sarebbe sorprendente se venisse insidiata nelle prossime ore. Foto: sito ufficiale Juve L'articolo L’indiscrezione: Juve Under 23, avanza Zauli. Pole consolidata proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

