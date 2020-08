L'impennata in quattro sul motorino: il video sulle note del neomelodico, (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un video sta provocando lo sdegno di tanti utenti dei social in queste ore. Si tratta delle immagini che ritraggono quattro giovanissimi a bordo di uno scooter impegnati in un'impennata pericolosa al ... Leggi su napolitoday

Notiziedi_it : L’impennata in quattro sul motorino: il video sulle note del neomelodico (VIDEO) - NapoliToday : #Cronaca L'impennata in quattro sul motorino: il video sulle note del neomelodico (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : impennata quattro L'impennata in quattro sul motorino: il video sulle note del neomelodico (VIDEO) NapoliToday Coronavirus, i dati: i contagi continuano ad aumentare. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore: è il numero più alto da maggio

I contagi da coronavirus continuano ad aumentare ed è una tendenza che era stata ipotizzata dagli esperti perché la carica virale nei tamponi delle persone positive è in crescita. Sono 642 i nuovi cas ...

L'impennata in quattro sul motorino: il video sulle note del neomelodico (VIDEO)

Si tratta delle immagini che ritraggono quattro giovanissimi a bordo di uno scooter impegnati in un'impennata pericolosa al centro di una strada. Le immagini sono state postate sui social e hanno ...

I contagi da coronavirus continuano ad aumentare ed è una tendenza che era stata ipotizzata dagli esperti perché la carica virale nei tamponi delle persone positive è in crescita. Sono 642 i nuovi cas ...Si tratta delle immagini che ritraggono quattro giovanissimi a bordo di uno scooter impegnati in un'impennata pericolosa al centro di una strada. Le immagini sono state postate sui social e hanno ...