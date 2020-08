Incidente al porto di Gioia Tauro: morto un operaio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tragico Incidente questa mattina nell’area portuale di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. morto un operaio di 35 anni, indagini in corso Tragedia a Gioia Tauro. Nella mattinata di oggi, 19 agosto, un uomo di 35 anni – non di 28 come precedentemente riportato – D.Z., è morto in seguito a un tragico Incidente sul posto di lavoro. La vittima era un addetto alla manutenzione di mezzi meccanici alla dipendenza di una società esterna. Ancora incerte le cause del fatale Incidente. Dalle prime ricostruzioni sono emerse due ipotesi. La prima vedrebbe il ragazzo schiacciato dallo stesso autobus al quale stava effettuando lavori di manutenzione, che si sarebbe mosso, schiacciandolo ... Leggi su bloglive

FiltCgil : Ci uniamo al cordoglio di #FiltCgil, #FitCisl, #UglMare e #Sul di #GioiaTauro per #incidente mortale al #porto. Sos… - pianainforma : Gioia Tauro, incidente Porto: l' Autorita' Portuale vicina alla famiglia Zito - - citynowit : 'Una tragedia che allunga il silenzio elenco delle morti bianche'. Le parole di @Jole Santelli - pianainforma : Incidente al Porto di Gioia Tauro, un morto - - citynowit : ? Il cordoglio dell'Autorità portuale di #GioiaTauro per il giovane operaio morto -