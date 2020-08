Il virus di Covid-19 è mutato: più contagioso ma meno mortale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una mutazione - D614G - del nuovo coronavirus è stata rilevata in Malesia e Singapore: il virus potrebbe essere più contagioso ma meno mortale. Ad affermarlo Paul Tambyah, consulente senior presso l'... Leggi su globalist

ALGHERO. Ne erano prenotate sessanta, ma hanno viaggiato venti persone a bordo dell'aereo della compagnia Vueling partito dallo scalo di "El Prat" di Barcellona e atterrata poco dopo le 11.30 all'aero ...

A metà agosto salgono nuovamente i contagi in tutta Italia e il Governo decide di chiudere le discoteche. Nessuna meraviglia, vista la faciloneria generale con cui è stata affrontata la fase estiva de ...

