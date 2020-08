Golpe in Mali, scene di giubilo in strada. Il presidente si dimette dopo l’arresto e i militari promettono elezioni in un tempo ragionevole (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ha annunciato le dimissioni con un discorso in diretta tv il presidente Maliano Ibrahim Boubacar Keita (noto come Ibk), poche ore dopo l’annuncio da parte dei militari dell’arresto di Ibk e del premier Boubou Cissé dopo mesi di proteste. “Ho deciso di lasciare il mio incarico”, ha detto Keita, in abiti tradizionali e con la mascherina indossata. Eletto nel 2013 e nel 2018, ha annunciato lo “scioglimento dell’Assemblea nazionale e del governo”. “Non voglio che venga versato il sangue per restare al potere”, ha aggiunto nella dichiarazione diffusa dalla tv di Stato Ortm. I militari Maliani che lo hanno costretto alle dimissioni, invece, hanno promesso “elezioni generali in un arco di ... Leggi su ilfattoquotidiano

