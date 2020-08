Eminem è morto? Il tweet di un utente: “L’ho ucciso”, ma è una bufala (Di mercoledì 19 agosto 2020) Eminem è morto? Questa è la domanda che i più accaniti frequentatori di Twitter stanno ponendo alla community. Galeotto è l'hashtag #RIPEminem in forte tendenza sul social network di Jack Dorsey, con quelle tre lettere dell'acronimo più gettonato quando sopraggiunge la scomparsa di qualcuno. Quel rest in peace (o requiescant in pace per i più arcaici), in effetti, ha fatto tremare mezzo mondo. Perché quell'hashtag è in tendenza? Che è successo a Marshall Mathers? Niente, perché Eminem non è morto anche se per il momento dai suoi canali ufficiali non arriva alcuna smentita. La bufala nasce, infatti, dallo scherzo di pessimo gusto di un utente che su Twitter si nasconde dietro il nickname ... Leggi su optimagazine

occhio_notizie : Attimi di apprensione per i fan del rapper statunitense - fanpage : Sul social network impazza clamorosamente l’hashtag #ripeminem - arthurhogws : ma in che senso è morto eminem - personadiserieb : ho letto un tweet dove una ci sperava che eminem fosse morto.?? ho tirato giù tutti i santi. come potete godere di una morte? #ripeminem - giornalettismo : Se vi chiedete perché sia in tendenza l'hashtag #RipEminem, sappiate che il rapper non è morto e non è stato ucciso… -