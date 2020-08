Coronavirus, ancora un triste record per la Spagna (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Non si ferma, purtroppo, la marcia del Coronavirus in Spagna dove si sono registrati 3.715 casi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato Il ministero spagnolo della Sanità. Un numero così alto di nuovi contagi non lo si registrava dalla fine di maggio: lo riferisce l’agenzia Efe. Particolarmente colpita è la comunità di Madrid, con 1.121 nuovi infettati nelle ultime 24 ore, quasi il doppio rispetto ai 581 contagi del bollettino di ieri.Complessivamente, i contagi dall’inizio dell’epidemia sono 370.867 e i morti 28.797. Leggi su quifinanza

petergomezblog : Test in aeroporto, come funziona a Fiumicino e perché negli scali lombardi ancora non si fanno: pochi spazi e ritar… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, aumentano ancora i contagi in Italia: 642 in 24 ore #coronavirusitalia - Agenzia_Italia : Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi - Ale79Friul : Di chi ci crede ancora io mi chiedo se è piu onanista della #mascherina o foca da balcone... #coronavirus - Z3r0Rules : RT @Zaira_Bartucca: Il pregio è che i morti causati dalla miseria si potranno far passare per morti di coronavirus. Quanti danni ancora a p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus: ancora casi in Abruzzo, anche bimba 4 mesi Agenzia ANSA Coronavirus, ancora un triste record per la Spagna

(Teleborsa) - Non si ferma, purtroppo, la marcia del coronavirus in Spagna dove si sono registrati 3.715 casi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato Il ministero spagnolo della Sanità. Un numero così ...

Coronavirus, focolaio a Porto Rotondo: mega festa affollata causa 25 nuovi contagiati

Leggi anche Coronavirus, ad Asiago mascherina obbligatoria tutto il ... Fra i contagiati, 6 persone si troverebbero ancora nella località sarda, mentre 19 hanno fatto ritorno nella capitale. Le ...

(Teleborsa) - Non si ferma, purtroppo, la marcia del coronavirus in Spagna dove si sono registrati 3.715 casi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato Il ministero spagnolo della Sanità. Un numero così ...Leggi anche Coronavirus, ad Asiago mascherina obbligatoria tutto il ... Fra i contagiati, 6 persone si troverebbero ancora nella località sarda, mentre 19 hanno fatto ritorno nella capitale. Le ...