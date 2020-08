Calciomercato Sampdoria – Difesa, idea Bartra. Simic ceduto, per Murru il Toro si defila (Di mercoledì 19 agosto 2020) Calciomercato Sampdoria – Tante questioni da risolvere nella Difesa blucerchiata in vista della prossima stagione. Tutto sembra ruotare intorno alla possibile cessione di Omar Colley, per il quale però non sono ancora arrivate offerte concrete. C’è da risolvere la grana Murillo, che alla fine non è stato confermato dal Celta Vigo. Sulle fasce, la possibile cessione di Murru al Torino è sfumata perché i granata hanno preso un altro giocatore. Calciomercato Sampdoria – Difesa, idea Bartra. Simic ceduto, per Murru il Toro si defila L’idea per rinforzare la Difesa ... Leggi su giornal

clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: #Verre, l'#HellasVerona pensa allo scambio con... - sportli26181512 : Sampdoria, il Verona vuole Verre: si segue Di Carmine: Una delle situazioni relativamente ‘semplici’ che la Sampdor… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: idea #Fountas per l'attacco - FilippoRubu00 : ??#Sampdoria, occhi su Marc #Bartra del #Betis ???? ?? #Calciomercato #SerieA #Transfers - sportli26181512 : Sampdoria, l’agente di Colley ottimista: ma dalla Premier non chiamano: Uno dei giocatori ‘sacrificati’ all’altare… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Sampdoria, nodo Murillo: il Celta potrebbe proporre un nuovo prestito Calciomercato.com Sampdoria: nel mirino tre giocatori del Napoli

I rumors che provengono da Napoli raccontano di una Sampdoria particolarmente attiva per quanto riguarda le possibili operazioni con la squadra di De Laurentiis. I blucerchiati, dopo aver pescato a ...

Palermo-Marconi, c’è già la firma

16:54Palermo-Marconi, c’è già la firma 14:40Boscaglia: «Palermo, dobbiamo vincere il campionato!” (VIDEO) 14:40VIDEO: pranzo al Barbera per Boscaglia 14:12Tmw: “Palermo, occhi su Rizzo del Cittadella” ...

I rumors che provengono da Napoli raccontano di una Sampdoria particolarmente attiva per quanto riguarda le possibili operazioni con la squadra di De Laurentiis. I blucerchiati, dopo aver pescato a ...16:54Palermo-Marconi, c’è già la firma 14:40Boscaglia: «Palermo, dobbiamo vincere il campionato!” (VIDEO) 14:40VIDEO: pranzo al Barbera per Boscaglia 14:12Tmw: “Palermo, occhi su Rizzo del Cittadella” ...