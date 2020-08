Altro contagio nel Sannio: un giovane di Airola positivo al covid-19 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn)- Altro caso di covid in provincia di Benevento. L’annuncio arriva dal comune di Airola che sulla propria pagina social ufficializza la presenza di un contagiato rientrato da una vacanza all’estero. Lo stesso, insieme ai suoi familiari, si è subito messo in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ilvaglio1 : Un altro ricoverato in meno al S. Pio: ora solo in 3. Buone notizie anche sul contagio in Campania #coronavirus… - tz523 : RT @DarkLadyMouse: Ma di esperti che da un lato non minimizzino il rischio contagio (puntualmente smentiti dai numeri) e dall'altro non ci… - degradol : tra l'altro di movida si può benissimo dire che è un termine appositamente usato dai media per etichettare un compo… - ROSARIOIMBERGA3 : RT @Giulio29375125: @SchiaffinoFlor1 @ROSARIOIMBERGA3 Dove sono i GOVERNATORI...tanto pronti a multe e altro ...dove sono ...regioni che… - Giulio29375125 : @SchiaffinoFlor1 @ROSARIOIMBERGA3 Dove sono i GOVERNATORI...tanto pronti a multe e altro ...dove sono ...regioni… -