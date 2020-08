Un furgone tampona un tir sull’A4: grave un polacco di 20 anni (Di martedì 18 agosto 2020) Alle 4.30 di stamane, sull’A4 all’altezza di Latisana, l’autista polacco di un furgone ha tamponato il tir davanti a lui. Gravi le condizioni del 20enne. grave incidente sull’A4 nella notte: un furgone ha tamponato un tir in prossimità di Latisana. Il conducente del furgone, un polacco di 20 anni, è rimasto intrappolato nell’abitacolo. L’allarme è … L'articolo Un furgone tampona un tir sull’A4: grave un polacco di 20 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : furgone tampona Un furgone tampona un tir sull’A4: grave un polacco di 20 anni MeteoWeek Incidente in A4, autista incastrato

Scontro all'alba tra un furgone e un camion nel tratto tra Latisana e Portogruaro, verso Venezia. Per cause in corso di accertamento il conducente di un furgoncino ha tamponato un camion; la persona ...

Cavernago, finisce col furgone contro un tir. Muore incastrato tra le lamiere

Nell’incidente è rimasta coinvolta, anche se in modo lieve, un’auto che ha tamponato il camion dopo lo scontro. Secondo una prima ricostruzione la vittima al volante del furgone bianco in quel momento ...

Scontro all'alba tra un furgone e un camion nel tratto tra Latisana e Portogruaro, verso Venezia. Per cause in corso di accertamento il conducente di un furgoncino ha tamponato un camion; la persona ...Nell’incidente è rimasta coinvolta, anche se in modo lieve, un’auto che ha tamponato il camion dopo lo scontro. Secondo una prima ricostruzione la vittima al volante del furgone bianco in quel momento ...