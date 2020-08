‘Trono over’, una coppia nata nel programma annuncia: “Ci sposiamo il prossimo giugno e vogliamo un figlio!” (Di martedì 18 agosto 2020) Fiori d’arancio imminenti per la coppia formata da Biagio Buonomo e Caterina Corradino. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne e la dama si sono raccontati in un’intervista al Magazine, in cui hanno rivelato qualche dettaglio circa le nozze e i loro progetti per il futuro. Biagio e Caterina si erano incontrati all’interno del dating show di Canale 5, riscontrando immediatamente una grande sintonia e lasciando lo studio dopo poche puntate. Già la scorsa estate, la coppia aveva annunciato il matrimonio, da celebrarsi a settembre 2020. L’esplosione dell’emergenza Coronavirus ha tuttavia sparigliato i piani, imponendo un cambio di data. A questo proposito, Caterina ha dichiarato: Il matrimonio è assolutamente in ... Leggi su isaechia

