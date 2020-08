Scuola, Presidi: con contagi stop sarà da valutare con Asl (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – “Siamo al lavoro da mesi per il rientro a Scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del Governo perché è una priorità di tutto il Paese. Dal primo settembre le scuole apriranno per chi è rimasto più indietro. Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni. Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano”. Lo ha scritto la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina su Facebook. Quando manca meno di un mese al via ufficiale, però, sono ancora tante le incognite. “Se ci sarà un caso positivo all’interno di una Scuola bisognerà valutare la chiusura dell’istituto solo di concerto con l’autorità sanitaria, cioè la Asl, e dopo avere ... Leggi su quifinanza

