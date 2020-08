L'estate incorona la nuova coppia formata da Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta - (Di martedì 18 agosto 2020) Francesca Galici Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta sarebbero la coppia dell'estate: i due sono in Sardegna ma evitano di farsi vedere insieme e intanto pare che lo svedese sia in crisi con la moglie La separazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha catalizzato l'attenzione degli amanti del gossip in questa estate pandemica, durante la quale la cronaca rosa ha lasciato (giustamente) spazio alle notizie sul Covid. Eppure il presunto triangolo, che ha visto per qualche settimana coinvolta anche Alessia Marcuzzi, è riuscito a distogliere e distrarre un po' gli italiani. In questo scenario così complesso era difficile che altre storie di gossip riuscissero a trovare il giusto spazio, e infatti la rottura tra Daniele Scardina e ... Leggi su ilgiornale

ilgiornale : Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta sarebbero la coppia dell'estate: i due sono in Sardegna ma evitano di farsi ved… -

Ultime Notizie dalla rete : estate incorona L'estate incorona la nuova coppia formata da Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta il Giornale L'estate incorona la nuova coppia formata da Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta

La separazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha catalizzato l'attenzione degli amanti del gossip in questa estate pandemica, durante la quale la cronaca rosa ha lasciato (giustamente) spazio ...

Trenitalia per l'estate: 50 le frecce straordinarie per l'esodo

(Teleborsa) - Un'estate torrida - segnata dalle restrizioni per cercare di contenere la diffusione del virus che ancora non ha lasciato il nostro Paese - che però non cede il passo al pessimismo ma an ...

La separazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha catalizzato l'attenzione degli amanti del gossip in questa estate pandemica, durante la quale la cronaca rosa ha lasciato (giustamente) spazio ...(Teleborsa) - Un'estate torrida - segnata dalle restrizioni per cercare di contenere la diffusione del virus che ancora non ha lasciato il nostro Paese - che però non cede il passo al pessimismo ma an ...