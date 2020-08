Calcio: Tare, 'Silva? Rispetto per calciatore non per uomo' (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 18 AGO - "Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande Rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo". Il ds della Lazio Igli Tare commenta così in una nota il ... Leggi su corrieredellosport

VaiCorTANGO : @CucchiRiccardo dal comunicato di Tare si capisce che il giocatore è stato quanto meno scorretto. poi in questo CA… - manerwski : “Chiudo col calcio perché tare non mi rispetta come uomo” (David Silva) - laziopress : - andrea_pecchia : #Lazio, furia #Tare dopo il 'tradimento' di #DavidSilva: 'Rispetto il giocatore, non l'uomo'. Pronta replica da San… - CosimoBon : Gran lavoro. Bravo Ste ?????? Sarà dura trovare una quadra fra esigenze tecniche, tare finanziarie ed economiche, prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Tare Calcio: Tare, 'Silva? Rispetto per calciatore non per uomo' Tiscali.it Lazio, Igli Tare: “David Silva alla Real Sociedad? Lo rispetto come calciatore, ma non come uomo”

La reazione del club del presidente Lotito non si è fatta attendere attraverso le pesanti parole del direttore sportivo Igli Tare. Sembrava fatta, e invece sul più bello è sfumato tutto. Non ci sarà ...

Lazio, Tare contro David Silva: "Non ho rispetto per l'uomo"

E il ds Igli Tare non ha avuto parole tenere per il centrocampista spagnolo ... che aveva già trovato un accordo con la Lazio. Vedi anche Calcio estero David Silva scarica la Lazio: ha firmato con la ...

La reazione del club del presidente Lotito non si è fatta attendere attraverso le pesanti parole del direttore sportivo Igli Tare. Sembrava fatta, e invece sul più bello è sfumato tutto. Non ci sarà ...E il ds Igli Tare non ha avuto parole tenere per il centrocampista spagnolo ... che aveva già trovato un accordo con la Lazio. Vedi anche Calcio estero David Silva scarica la Lazio: ha firmato con la ...