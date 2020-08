Barcellona, ufficiale: rescissione per Abidal. e Messi? (Di martedì 18 agosto 2020) Il Barcellona tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver trovato l’accordo con Eric Abidal per la rescissione del contratto. Fatto fuori un altro “nemico” di Messi Nuovo esonero in casa Barcellona. Questa volta tocca a Eric Abidal, dopo la figuraccia contro il Bayern Monaco, salutare i blaugrana. Il Barcellona ha annunciato, tramite il suo sito ufficiale, di aver trovato l’accordo con Abidal per la rescissione del contratto. Il club – si legge nella nota – ringrazia Eric Abidal per la dedizione che ha sempre mostrato verso la famiglia balugrana”. Divorzio sancito dopo quello col tecnico Setien. “FC Barcelona ed ... Leggi su bloglive

SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? Barcellona, ufficiale la rescissione di Abidal: il segretario tecnico blaugrana lascia dopo due… - terribile76 : RT @SkySport: Barcellona-Abidal, ufficiale la risoluzione dopo l'esonero di Quique Setién - sportli26181512 : Barcellona-Abidal, ufficiale la risoluzione dopo l'esonero di Quique Setién. News: Prosegue la rivoluzione tecnica… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: Rivoluzione #Barcellona, UFFICIALE anche l'addio di #Abidal: saluta un altro 'nemico' di #Messi - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Abidal ha rescisso con il Barcellona -