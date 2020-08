A 17 anni dopo 20 drink cade in piscina e finisce in coma etilico (Di martedì 18 agosto 2020) . È la vicenda che ha coinvolto tra il 14 e il 15 agosto a Napoli il figlio di un ex consigliere comunale dei Verdi, C.A. Soccorso da un suo coetaneo, ora il ragazzo è fuori pericolo.A raccontare la vicenda - ripresa dal quotidiano Il Mattino - su Facebook è lo stesso ex consigliere: ″È quasi l’alba da ore siamo qui, all’esterno del pronto soccorso di una località di mare, ad aspettare che mio figlio si risvegli. Una festa organizzata in una villa con piscina, lui ci è caduto dentro ubriaco. Maledetto alcol e speriamo solo questo. Per fortuna qualcuno lo ha visto e lo ha tirato su. No, mio figlio non aveva mai bevuto in vita sua. Una corsa con il cuore in gola prima verso la villa e poi dietro l’ambulanza con lui che non ci riconosceva”.“Alle 5.30 si è svegliato e ci ha ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : Dopo 50 anni di sinistra, il 20 e il 21 settembre si può fare la storia della Toscana. Forza @SusannaCeccardi, avan… - tancredipalmeri : Grazie all’Inter l’Italia torna in finale di Europa League per la prima volta dopo 21 anni, quando ancora non si chiamava Coppa UEFA - pisto_gol : Int-Shk 5:0 Trascinata dai gol di Lautaro e Lukaku -2 a testa con un ottimo Barella-assist e continuità-e una difes… - NCMargot95 : RT @MarcoAMunno: 42 punti per Luka Doncic alla sua prima nei playoff: - massimo di sempre per un esordio - massimo per un Mavs da Nowitzki… - rogar50 : RT @FeniceArde: Come fa Winona Ryder a essere sempre bellissima e sempre uguale dopo 30 anni? Non me lo spiego -

Ultime Notizie dalla rete : anni dopo Romiti 30 anni dopo la marcia dei quarantamila: "Salvammo i sindacati dalle Br" La Stampa Scuola, presidi: "Chiediamo con urgenza il calendario della consegna dei banchi" | "Rivedere la responsabilità penale dei dirigenti"

Nel presentare il vademecum per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha sottolineato che "i dirigenti chiedono risorse adeguate ...

A 97 ANNI

È morto nella sua casa a Milano Cesare Romiti, ex amministratore delegato e presidente di Fiat, a 97 anni. Nel gruppo torinese ha passato 25 anni, dal 1974 al 1998, segnandone profondamente la ...

Nel presentare il vademecum per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha sottolineato che "i dirigenti chiedono risorse adeguate ...È morto nella sua casa a Milano Cesare Romiti, ex amministratore delegato e presidente di Fiat, a 97 anni. Nel gruppo torinese ha passato 25 anni, dal 1974 al 1998, segnandone profondamente la ...