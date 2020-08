ZTE Axon 20 5G sarà il primo smartphone con fotocamera sotto il display (Di lunedì 17 agosto 2020) ZTE Axon 20 5G è il primo smartphone al mondo a montare una fotocamera sotto il display, nessun notch di alcun tipo.Il produttore cinese quindi potrebbe aprire la strada al nuovo design degli smartphone, finalmente senza intagli o forme di vario genere della parte superiore dello schermo degli smartphone per contenere la fotocamera anteriore.ZTE annuncerà il suo prossimo smartphone di punta il primo settembre in Cina con il mercato interno che sarà il primo a vedere questo device innovativo.Trump fa marcia indietro su ZTE: multa da 1,3 miliardi di dollariZTE Axon 20 5G, il primo del suo genereZTE Axon 20 5G, ... Leggi su pantareinews

PuntoCellulare : Senza attendere la presentazione ufficiale il prossimo 1 settembre, il vertici di ZTE hanno pubblicato la prima imm… - ttoday_it : ??[NEWS] #Zte AXON 20 5G: Svelato il design nella prima foto reale #ZTEAXON205G ?? - mspiccia : RT @mspiccia: ZTE Axon 20 5G, ecco la foto ufficiale - mspiccia : RT @il_Bulgaro: ZTE Axon 20 5G, ecco la foto ufficiale - mspiccia : RT @TheGeekerz: ZTE Axon 20 5G, ecco la foto ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : ZTE Axon

Sul web sono trapelate le primissime immagini del nuovo ZTE Axon 20 5G che ci mostrano come apparirà il device con lo schermo acceso. Spuntano finalmente le prime immagini che mostrano il design anter ...Il mondo degli smartphone Android sta per accogliere quello che probabilmente sarà un nuovo trend. Infatti, è in arrivo il primo dispositivo con fotocamera sotto allo schermo e sono già state pubblica ...