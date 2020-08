Strangola la moglie e simula suicidio: arrestato (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLago Patria (Na) – “Correte mia moglie si è impiccata”. Quando i medici del 118 arrivarono a casa di un uomo di 63 anni di Lago Patria (Napoli) trovarono la donna legata al cordino delle tende nel salotto, priva di vita. Era il 12 luglio scorso e da quel momento i carabinieri non hanno mai smesso di indagare fino a questa mattina quando l’uomo è stato arrestato per omicidio. I militari giunti sul posto capirono subito che il cordino non avrebbe mai potuto reggere il peso che invece era stata Strangolata dopo una colluttazione. Il movente è legato a una lite scatenata per motivi economici per la gestione di un centro medico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Omicidio nella notte di Ferragosto a Ostia. Una lite tra padre e figlio degenera e sfocia nel delitto del genitore, strangolato dal figlio 43enne. Tutto è accaduto la notte tra il 14 e il 15 agosto. M ...

Ostia, «trovati un altro lavoro», ma il figlio lo strangola a mani nude

Lo ha strangolato a mani nude. Poi ha aspettato quattro ore girovagando per Ostia nella notte di Ferragosto e alla fine si è rivolto ai carabinieri confessando di aver ucciso il padre. Il racconto cho ...

