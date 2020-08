Salvini sulle discoteche: «Un governo duro con gli italiani e morbido con i clandestini» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini, è tornato nuovamente a dire che l’aumento dei contagi in Italia è dovuto soltanto agli arrivi dall’estero. Ovviamente si riferisce ai migranti e in questo caso, ha criticato il governo per la decisione di chiudere le discoteche in tutta Italia. «Il governo cambia un’altra volta idea e torna chiudere locali e negozi mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, mentre il virus arriva dall’estero», ha detto Salvini in un video pubblicato sul suo profilo Twitter. «Per chi torna dall’estero e per chi continua a sbarcare a Lampedua. Diecimila clandestiti solo fra Luglio e Agosto. Un governo duro con gli italiani e morbido con il ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : #Salvini a #staseraitalia: 'Se chiedono sacrifici agli italiani e chiedi di mettere la mascherina sulle giostrine,… - agorarai : 'Non scenderò mai al livello dialettico di Salvini. Il problema dell'immigrazione è un problema decennale che per t… - giornalettismo : Nonostante i dati, #Salvini è tornato a dire che l'aumento dei #contagi è dovuto solo agli arrivi dall'estero e acc… - WinMan5 : E comunque che Salvini sulle #discoteche dia la colpa anche ai suoi presidenti di Regione di aver riversato la colp… - yetisfera : RT @Renato_Corghi: Da oggi sulle confezioni di formaggi e salumi pretendo la certificazione Salvini-free -