Ora anche Zaia è preoccupato. In Veneto individuati 37 positivi in 48 ore. Rientravano dalle vacanze. A Padova grave una bimba di 5 anni. “Serve campagna di test rapidi più aggressiva” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Nelle ultime 48 ore abbiamo aperto una serie di accessi diretti per fare test sierologici e tamponi e ne abbiamo già fatti 14mila tamponi, trovando 37 positivi tra le persone di ritorno dalle vacanze negli aeroporti e in altri punti in cui abbiamo fatto i test”. E’ quanto ha detto il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Zaia ha inoltre annunciato una campagna autunnale di rafforzamento della macchina dal testing: “Immagino un piano autunnale con la possibilità di fare una campagna di ... Leggi su lanotiziagiornale

