Nikolai Danielsen, chi è la nuova fiamma di Emma Marrone (Di lunedì 17 agosto 2020) LE LORO BOCCHE SONO CUCITE, MA UNA SERIE DI INDIZI FANNO INTENDERE CHE LA PASSIONE TRA I DUE SIA ANCORA FORTE. ESATTAMENTE UN ANNO DOPO, LA SCENA È LA STESSA: IN BARCA INSIEME. E CHE STAVOLTA POSSANO ANDARE MOLTO LONTANO Se dovessimo immaginare una colonna sonora per questa storia sarebbe sicuramente la sempreverde Stessa spiaggia stesso mare di Piero Focaccia: “Per poterti rivedere, per tornare, per restare, insieme a te”. Già perché quello che vedete in queste pagine è la fotocopia esatta di quanto accaduto 365 giorni fa. Emma Marrone sta trascorrendo le vacanze sulla costiera amalfitana tra Capri e Positano con il modello norvegese Nikolai Danielsen. Proprio lì dove i due erano stati già paparazzati lo scorso anno in atteggiamenti affettuosi. I rumors su un loro ... Leggi su aciclico

La prima volta che il gossip ha insinuato ci fosse del tenero tra Emma Marrone e il modello ventinovenne Nikolai Danielsen era l’estate dell’anno passato.

