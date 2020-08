Messi all’Inter? Conferme dalla Spagna (Di lunedì 17 agosto 2020) Lionel Messi all’Inter? L’ipotesi prende sempre più quota. L’argentino è deluso ed arrivano Conferme dalla Spagna sulla sua partenza Lionel Messi all’Inter da sogno di mezza estate potrebbe diventare il colpo di mercato dell’anno, forse del secolo, paragonabile a quello di Ronaldo – il brasiliano – sempre in nerazzurro ma anche a Cristiano, giunto alla Juve due anni fa. E così la Serie A potrebbe essere la casa del nuovo duello Leo-CR7 (ammesso che il lusitano non abbandoni il bianconero), per un appeal del nostro campionato che subirebbe un’impennata. Messi all’Inter, dicevamo. Suning ci spera e, sottotraccia, sta lavorando al grande sogno; l’argentino è sempre più deluso e dopo il clamoroso ... Leggi su bloglive

