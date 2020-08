Marsala. Roxamunda Constant uccisa da un ragno violino (Di lunedì 17 agosto 2020) Roxamunda Constant è morta dopo il morso di un ragno violino. Il suo morso è indolore e può avere i primi effetti anche dopo un paio di giorni. La donna di 51 anni è entrata in coma ed è rimasta in terapia intensiva per quasi due settimane, prima del decesso. Roxamunda Constant, romena residente con la famiglia a Marsala (Trapani), si era rivolta all’ospedale “Paolo Borsellino” una settimana dopo essere stata morsa dal ragno, perché lamentava una sorta di fascite alle gambe. Entrata in coma nel giro di poche ore, è rimasta in terapia intensiva per quasi due settimane, prima della morte. I medici sono risaliti con certezza alla causa del decesso in seguito agli esiti degli esami ... Leggi su laprimapagina

CryAntonino : RT @emergency_live: Il ragno violino è da sempre fonte di grandi timori. E quanto accaduto a Roxamunda Constant, residente nella periferia… - emergency_live : Il ragno violino è da sempre fonte di grandi timori. E quanto accaduto a Roxamunda Constant, residente nella perife… - MaraBussani : RT @LaStampa: La vittima, Roxamunda Constant, 51 anni, è deceduta dopo due settimane di coma. - antonie85321896 : RT @LaStampa: La vittima, Roxamunda Constant, 51 anni, è deceduta dopo due settimane di coma. - Mokyferro67 : RT @LaStampa: La vittima, Roxamunda Constant, 51 anni, è deceduta dopo due settimane di coma. -