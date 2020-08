Madonna festeggia il compleanno in Giamaica con un party a base di marijuana (Di lunedì 17 agosto 2020) Una festa da ricordare. Per il suo 62esimo compleanno, Madonna ha fatto le cose in grande. La regina del pop ha portato la sua numerosa famiglia in Giamaica, dove ha organizzato un mega party con tutti i figli (tranne Rocco) e gli amici del posto. Madonna, sempre con la sua stampella E, con il ventaglio in mano e nonostante l‘inseparabile stampella al seguito a causa di un dolore ormai cronico al ginocchio, la cantante si è scatenata insieme ai figli e agli amici in una festa dove non si è fatta mancare niente. Nemmeno una bella quantità di marijuana, fruibile da tutti i presenti e offerta generosamente su piatti insieme alle cartine. Leggi anche › ... Leggi su iodonna

