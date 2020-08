L’Always on Display di OnePlus è “stiloso” e funzionale: eccolo in anteprima (Di lunedì 17 agosto 2020) Una collaborazione con la prestigiosa Parsons School of Design di New York è fruttata a OnePlus un Always on Display tanto esclusivo quanto funzionale L'articolo L’Always on Display di OnePlus è “stiloso” e funzionale: eccolo in anteprima proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : Come aggiungere uno sfondo personalizzato per l’Always on Display di Huawei - sasacipher : Una volta in Un Posto Al Sole si è visto l'Always on display della samsung ho riso tantissimo -

Ultime Notizie dalla rete : L’Always Display Anastasia Minster: "Adoro Tarkovskij, mi ha ispirato Hesse" Pangea.news