L’Allarme dell’OMS, con Aumento dei Casi a Settembre Vietato Aprire Le Scuole (Di lunedì 17 agosto 2020) “Siamo in una fase di lenta crescita dei Casi. La curva sale, lentamente ma in modo costante. E può bastare poco per ripiombare nell’emergenza”. Queste le parole di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms distaccato a Roma, in un’intervista sul Corriere della Sera. Il rischio è “arrivare a ridosso della riapertura delle Scuole con un numero di Casi che la renderebbero pericolosissima. Perché è matematico che la curva col ritorno in aula salirebbe ancora. Allora o azioniamo il freno o andiamo a sbattere. L’Italia per incidenza di nuovi Casi è ancora in coda rispetto ai grandi Paesi europei. Guardiamo cosa succede in Francia e Spagna. Però rispetto a qualche settimana fa il nostro Paese mostra una sequenza di tanti, ... Leggi su youreduaction

