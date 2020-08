Giugliano, piovono calcinacci dal palazzo dell’ex cinema in via Palumbo (Di lunedì 17 agosto 2020) Giugliano. piovono calcinacci dal palazzo dell’ex cinema in via Aniello Palumbo, paura in strada. E’ successo questo pomeriggio poco dopo le ore 15. Fortunatamente, nell’istante in cui dall’alto crollavano i frammenti di pietra, in quel punto non stava camminando nessuno. Passaggio ridotto fortunatamente, anche per via dell’orario. Giugliano, caduta calcinacci Secondo testimoni, il distacco sarebbe avvenuto dalla facciata a … L'articolo Giugliano, piovono calcinacci dal palazzo dell’ex cinema in via Palumbo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Giugliano piovono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giugliano piovono