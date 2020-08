Federmatrimoni protesta: "A chi ha la discoteca danno un ristoro, e a noi?" (Di lunedì 17 agosto 2020) “Apprendiamo che a seguito della chiusura delle discoteche il governo starebbe pensando a forme di ristoro agli esercenti: giusto. Giusto che agli imprenditori a cui si impone il fermo delle attività siamo concesse misure in grado di assorbire il colpo. Come giusto sarebbe stato prevedere un sostegno per un comparto che conta oltre 50mila tra aziende e liberi professionisti, impiega 250mila persone e fattura circa 15 miliardi all’anno. E che sta subendo una riduzione del 90% circa. Non vogliamo innescare guerre tra categorie, ma confidiamo che il governo si accorga anche del nostro settore: non ci stiamo a passare per invisibili”.Lo scrive in una nota Serena Ranieri, presidente di Federmep, associazione che raccoglie imprese e liberi professionisti del comparto matrimoni ed eventi privati. “Ci siamo attenuti da subito alle prescrizioni di ... Leggi su huffingtonpost

