Tragedia a Palagiano: bimbo annega in piscina (Di domenica 16 agosto 2020) È successo a Palagiano, in provincia di Taranto, nel pomeriggio di Ferragosto, trasformando una giornata di festa in un vero e proprio incubo. Originario di Massafra, di 20 mesi, dopo essere caduto in una piscina, il bimbo è annegato. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il bimbo si sia allontanato dai genitori, e, dopo essere salito su una piccola scala di poco meno di un metro, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nella piscina. Caduta fatale che gli è costata la vita. Sono intervenuti i sanitari del 118, tuttavia il loro intervento e i vari tentativi di rianimazione, sono stati tutti inutili. Il bimbo non ce l’ha fatta. Sono intervenuti, sul posto, anche i carabinieri di Palagiano. Leggi su sbircialanotizia

