Top 11 Under 21 della Serie A di Wyscout: ci sono de Ligt, Tonali e Chiesa (Di domenica 16 agosto 2020) Wyscout ha stilato le top 11 dei cinque campionati europei: ecco quella relativa agli Under 21 della Serie A. C’è Tonali Wyscout ha stilato le top 11 dell’ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Non si tratta di preferenze editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche. Ecco la top 11 Under 21 della Serie A. Donnarumma (Milan); Tomiyuasu (Bologna), Milenkovic (Fiorentina), De Ligt (Juventus), Hernandez (Milan); Kulusevski (Parma), Tonali (Brescia), Locatelli (Sassuolo), Kluivert (Roma); Barrow (Bologna), Chiesa (Fiorentina). Leggi ... Leggi su calcionews24

junews24com : Top 11 Wyscout, i migliori Under 21 della Serie A: due juventini - - violanews : Wyscout, nella Top 11 degli Under 21 spiccano due gioielli della Fiorentina - - TuttoBolognaWeb : Wyscuot Team of the season Serie A: due bolognesi nella top degli Under 21 - - tuttonapoli : GRAFICO - Top Under 21, l'11 di Wyscout: Donnarumma si prende i pali, nessun azzurro - Mediagol : #SerieA, doppietta #Kulusevski e tante prime volte: la top 11 Under 21 del campionato -