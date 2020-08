Roberto Colaninno, manager e stratega di successo (Di domenica 16 agosto 2020) Roberto Colaninno è un dirigente aziendale ed imprenditore italiano. La carriera professionale di manager, inizia con l’ amministrazione dell’ azienda italiana, di pezzi automobilistici “FIAAM FILTER”. Nel 1981, il dirigente crea la società “SOGEFI”, che entra a far parte della “CIR” di Carlo De Benedetti, e partecipa come socio. In seguito nel 1995, Colaninno diviene … Leggi su periodicodaily

Roberto Colaninno nasce a Mantova, il 16 agosto del 1943. Il padre è ufficiale dell’ esercito e la madre una sarta. Roberto studia ragioneria all’ Università “Pitentino” di Parma, dove consegue la lau ...

Piaggio fornirà a Poste 5mila scooter nel 2021

PONTEDERA Un annuncio importante per la Piaggio e lo stabilimento della Vespa a Pontedera. L’azienda, infatti, si è aggiudicata la fornitura a Poste Italiane di 5.000 scooter che saranno utilizzati da ...

