Le discoteche preoccupano: oggi riunione governo-regioni (Di domenica 16 agosto 2020) A quanto si apprende il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato per le 16 una riunione di coordinamento tra governo e regioni con il ministro della Salute Roberto Speranza e il ... Leggi su globalist

Discoteche, vertice straordinario del governo. Verso la chiusura in tutta Italia

Discoteche chiuse o ancora aperte nonostante l'impennata dei contagi di Covid-19? Il dilemma dovrebbe essere sciolto oggi pomeggio: alle 16 si terrà una riunione del coordinamento tra Governo e Region ...

