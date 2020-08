Iran, Trump: probabilmente non sarò a vertice Onu voluto da Putin (Di domenica 16 agosto 2020) Il presidente Usa Donald Trump ha detto che 'probabilmente' non andrà al vertice, fortemente voluto da Putin, dei 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu con Germania e Iran per discutere ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Iran Trump Iran, Trump: probabilmente non sarò a vertice Onu voluto da Putin TGCOM Usa, nuove sanzioni a Teheran

Tra una settimana Trump farà scattare nuove sanzioni contro Teheran. L'ayatollah Ali Khamenei minaccia gli Emirati: l'accordo con Israele "li trasformerà in un obiettivo facile e legittimo della resis ...

Accordo Israele-Emirati, Rouhani attacca Abu Dhabi: «Errore enorme»

Il presidente iraniano Hassan Rouhani attacca l’accordo per la normalizzazione dei rapporti diplomatici siglato tra Emirati Arabi e Israele. Abu Dhabi avrebbe commesso «un enorme errore», ha detto Rou ...

Tra una settimana Trump farà scattare nuove sanzioni contro Teheran. L'ayatollah Ali Khamenei minaccia gli Emirati: l'accordo con Israele "li trasformerà in un obiettivo facile e legittimo della resis ...