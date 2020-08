Guardiola: “Il VAR? Non cerco scuse. Eliminati dagli errori” – VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Il manager del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto al termine del match perso contro il Lione Il manager del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto al termine del match perso contro il Lione. Ecco le sue dichiarazioni: «VAR? Non voglio parlare di queste cose, sembra come se stessi cercando delle scuse. Tanto siamo fuori. Avevo la sensazione che fossimo pronti. Abbiamo fatto molto bene, ma non è stato sufficiente. Abbiamo fatto degli errori in area di rigore nei momenti chiave, per questo siamo stati Eliminati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

