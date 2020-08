Dc FanDome: il programma dell'evento (Di domenica 16 agosto 2020) Costruite il vostro programma personale del DC FanDome e registratevi ai panel a cui volete partecipare per non perderveli. Manca poco al DC FanDome: a partire dalle 19:00 (ora italiana) di sabato 22 agosto, la Warner Bros. accoglierà i fan di tutto il mondo in quella che è un'esperienza virtuale e gratuita, dove non è richiesto nessun accredito e per la quale è stato appena rilasciato lo schedule ufficiale. Costruite il vostro programma personale del DC FanDome e registratevi ai panel a cui volete partecipare. Cos'è il DC FanDome: un evento di oltre 100 ore di programmazione per celebrare il passato, il presente e il futuro dei contenuti DC attraverso panel virtuali, accesso dietro le quinte, esperienze generate dai ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Dc FanDome: il programma dell’evento - 3cinematographe : Un primo footage dal film #TheBatman di #MattReeves verrà presentato all'evento globale del #DCFanDome2020 in progr… - Think_movies : DC FanDome: svelato il programma dell’atteso evento virtuale - PowercutMusic : RT @JustNerd_IT: #DC FanDome: svelato il programma ufficiale di film, serie TV e videogiochi - Leggi l'articolo completo su: - JustNerd_IT : #DC FanDome: svelato il programma ufficiale di film, serie TV e videogiochi - Leggi l'articolo completo su:… -

Ultime Notizie dalla rete : FanDome programma DC FanDome: programma e orari dell’evento Tom's Hardware Italia DC FanDome: Un assaggio dal panel di The Suicide Squad

Il conto alla rovescia che porterà all’atteso DC FanDome continua, proprio per questo oggi ci godiamo un’anteprima dal panel di The Suicide Squad: Missione Suicida. Attraverso un video mostrato via so ...

Dc FanDome: il programma dell'evento

Manca poco al DC Fandome: a partire dalle 19:00 (ora italiana) di sabato 22 agosto, la Warner Bros. accoglierà i fan di tutto il mondo in quella che è un'esperienza virtuale e gratuita, dove non è ric ...

Il conto alla rovescia che porterà all’atteso DC FanDome continua, proprio per questo oggi ci godiamo un’anteprima dal panel di The Suicide Squad: Missione Suicida. Attraverso un video mostrato via so ...Manca poco al DC Fandome: a partire dalle 19:00 (ora italiana) di sabato 22 agosto, la Warner Bros. accoglierà i fan di tutto il mondo in quella che è un'esperienza virtuale e gratuita, dove non è ric ...