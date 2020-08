Chiuse le Discoteche: il testo dell’ordinanza del governo (Di domenica 16 agosto 2020) Di fronte alla ripresa dei contagi e all’affollamento delle sale da ballo, il governo – d’intesa con le Regioni – ha deciso di chiudere e le Discoteche e i locali da ballo fino al 7 settembre.Stretta sulle mascherine nei luoghi a rischio di assembramento Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti ... Leggi su udine20

davidealgebris : M5 Parassiti. Discoteche aperte. Scuole Chiuse. Debito come se piovesse e Tsunami di disoccupazione prossimi 12 mes… - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - jucagian : RT @perchetendenza: #discoteche: Perché saranno chiuse in tutta Italia a partire da domani; inoltre dalle 18 alle 6 le mascherine saranno o… - paolochiariello : #Coronavirus, stretta del #Governo sulle #mascherine e #discoteche chiuse -