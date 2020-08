Calciomercato Sassuolo, ufficiale l’arrivo di Ayhan dal Fortuna Dusseldorf (Di domenica 16 agosto 2020) Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo di Kaan Ayhan, difensore centrale proveniente dal Fortuna Dusseldorf. Il turco si trasferisce in neroverde a titolo definitivo per 2 milioni di euro, valore della clausola rescissoria pagata dal Sassuolo prima del 31 luglio scorso. Secondo il club tedesco, invece, la somma non sarebbe arrivata in tempo, ma nelle ultime ore l’affare si è sbloccato. Di seguito il comunicato ufficiale. “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Ayhan Kaan (’94, difensore): acquisito a titolo definitivo dal Fortuna Düsseldorf 1895″ Transfermarkt, i talenti più costosi del mondo: Donnarumma solo ... Leggi su calcioweb.eu

FilippoRubu00 : UFFICIALE, il #Sassuolo si aggiudica le prestazioni sportive del difensore Kaan #Ayhan ???? a titolo definitivo dal… - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Ayhan è un nuovo giocatore del #Sassuolo ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieA… - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: ufficiale l’arrivo in neroverde di Kaan Ayhan - FilippoRubu00 : #Ayhan, finalmente ci siamo! Fra poco comunicato ufficiale del #Sassuolo. Il difensore arriverà in #SerieA con la b… - redazioneDNP : ??? Claudia Ferrato prolunga il suo contratto con il Sassuolo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Sassuolo: nuovo attaccante per l’Under 15, ecco Mattioli CanaleSassuolo.it Dybala, Tonali, Kanté, Aurier: i casi e gli obiettivi di Juve, Inter, Milan (e tutte le altre)

È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ...

Ciciretti e non solo: le trattative del Brescia

Il Brescia ha ufficializzato l’allenatore per il prossimo anno: Luigi Delneri. Dopo tre anni, quindi, l’ex allenatore di Roma e Juventus torna sulla panchina con l’obiettivo di centrare subito la prom ...

È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ...Il Brescia ha ufficializzato l’allenatore per il prossimo anno: Luigi Delneri. Dopo tre anni, quindi, l’ex allenatore di Roma e Juventus torna sulla panchina con l’obiettivo di centrare subito la prom ...