Arsenal, in chiusura l’acquisto di Gabriel Magalhães dal Lille (Di domenica 16 agosto 2020) L’Arsenal sarebbe vicina all’acquisto di Gabriel Magalhães dal Lille secondo quanto riportato da Sky Sport Sono ore frenetiche per il mercato dell’Arsenal. Il club inglese sarebbe infatti molto vicino all’acquisto di Gabriel Magalhães, difensore centrale in forza al Lille. Il calciatore brasiliano è in forza nella squadra francese dal 2018 dopo le brevi esperienze al Troyes e alla Dinamo Zagabria. Il futuro di Gabriel Magalhães potrebbe essere ora in terra inglese, precisamente all’Arsenal. Si attende l’ufficialità di questa operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FooTransf : #NEWS #Fiorentina in pole position per #Torreira che interessa anche alla #Roma che propone uno scambio con… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal chiusura Calciomercato | Arsenal, Willian è ufficiale: arriva la firma Sport News.eu Calciomercato Napoli, senza la cessione di Kalidou Koulibaly non si può chiudere per Gabriel

L’indecisione di Kalidou Koulibaly sul futuro costringe Aurelio De Laurentiis a tenere il fiato sospeso nella trattativa per l’acquisto di Gabriel del Lille. Dell’intreccio di mercato parla anche l’ed ...

Calciomercato | Arsenal, Willian è ufficiale: arriva la firma

Calciomercato Premier League, Willian è ufficialmente un giocatore dell’Arsenal. L’ormai ex giocatore del Chelsea ha firmato un contratto triennale Adesso è anche ufficiale: Willian Borges da Silva la ...

L’indecisione di Kalidou Koulibaly sul futuro costringe Aurelio De Laurentiis a tenere il fiato sospeso nella trattativa per l’acquisto di Gabriel del Lille. Dell’intreccio di mercato parla anche l’ed ...Calciomercato Premier League, Willian è ufficialmente un giocatore dell’Arsenal. L’ormai ex giocatore del Chelsea ha firmato un contratto triennale Adesso è anche ufficiale: Willian Borges da Silva la ...