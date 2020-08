Altavilla Irpina, il sindaco Vanni: “Non ci sono casi di contagio da Covid-19” (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAltavilla Irpina (Av) – “Si informa la cittadinanza che i tamponi effettuati in paese hanno dato tutti esito negativo. Questo significa che ad Altavilla, fino ad ora, non ci sono casi di contagio da Covid-19” così il sindaco, Mario Vanni. Sento il dovere di ringraziare la cartolibreria Angela per la correttezza mostrata ed il rispetto avuto per l’intero paese. In momenti come questi serve collaborazione e senso civico. Sottoporsi al tampone, dare agli operatori dell’ASL tutte le informazioni richieste è un dovere civico, significa avere rispetto per gli altri prima ancora che per se e per i propri familiari. Ringrazio l’ASL ed in particolare il dipartimento di ... Leggi su anteprima24

