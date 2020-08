Afghanistan: Usa, attacco alla negoziatrice un atto codardo (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA, 16 AGO - "Un atto criminale e codardo". Così l'inviato Usa in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ha definito l'attacco a Fawzia Koofi, attivista afghana per i diritti delle donne, deputata al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

