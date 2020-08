Serena Enardu nella bufera: la svastica sulla torta di compleanno. Rimosso il post “incriminato” (Di sabato 15 agosto 2020) «Siamo andate a una festa a sorpresa. Quando è arrivata la torta, abbiamo fatto e postato subito il video e non ci siamo accorte». Serena Enardu, insieme alla sorella, pubblica delle stories sul suo profilo Instagram. Lo fanno dopo le polemiche suscitate dall’immagine della torta di compleanno con sopra la bandierina con una svastica. Le due sorelle hanno Rimosso tutti i post incriminati ma quelle immagini avevano già fatto il giro del web ormai. Serena Enardu e il simbolo della svastica «Si è creato il caos, giustamente, sul simbolo della svastica», dice ancora Serena, protagonista del programma Uomini ... Leggi su secoloditalia

