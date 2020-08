La fiducia è il collante che tiene unite le comunità, chi governa non dovrebbe sprecarla (Di sabato 15 agosto 2020) La fiducia è il collante che tiene unita la comunità umana sin dai primordi, o può scomporla tragicamente. Già nelle prime esperienze di convivenza sociale fu necessario vincere la diffidenza e la paura verso l’altro, spesso nemico nella disputa per le prede o per i territori di caccia, percependo la necessità di affrontare il rischio, in vista dei vantaggi che il passaggio da un’individualità selvaggia ad una dimensione aggregativa avrebbe potuto comportare. A differenza della fede, che trascende la realtà e confida in concetti astratti, non richiedendo riscontri probanti degli assunti che proclama in quanto rivelati e non negoziabili, la fiducia è un processo molto complesso per quanti la ricercano e soggetta a tanti pericoli per coloro che devono ... Leggi su linkiesta

La fiducia è il collante che tiene unite le comunità, chi governa non dovrebbe sprecarla

