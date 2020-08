Donna morsa da ragno violino entra in coma e muore: la 51enne lamentava dolore e infiammazione (Di sabato 15 agosto 2020) Sono piccoli, come tanti altri che vediamo quotidianamente nelle nostre case, ma a differenza della maggior parte dei ragni che vivono in Italia, il loro morso può avere serie conseguenze. La puntura del ragno violino (Loxosceles rufescens, della famiglia delle Sicariidae), inizialmente asintomatica, evolve in dolore localizzato, eritema, prurito, bruciore, piccola lesione nel punto del morso sino a lesioni necrotiche che diventano ulcere crateriforme, malessere generalizzato, brividi, febbre, dolori muscolari, nausea, vomito, ecchimosi e, nei casi più gravi, stato comatoso e morte. Un paio di giorni fa, una Donna 51 anni, Roxamunda Constant, è morta a Marsala, a seguito del morso di un ragno violino: residente con la famiglia nella periferia ... Leggi su meteoweb.eu

blogsicilia : Tragedia a Marsala, muore donna morsa da un ragno - - EliBrown46 : @HuertDeAuteuil Io da piccola sono rimasta traumatizzata dagli squali perchè avevo letto su una rivista di mia nonn… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna morsa Tragedia a Marsala, muore donna morsa da un ragno BlogSicilia.it Tragedia a Marsala, muore donna morsa da un ragno

12:44Tragedia a Marsala, muore donna morsa da un ragno 12:33Zona Candelai, l'allarme: "Tombino senza coperchio, si rischia la vita" 12:22Ferragosto, spiagge affollate a Palermo: il video di Mondello 1 ...

Il prefetto di Palermo Forlani, visita il comando provinciale dei vigili del fuoco (FOTO)

Il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha visitato il Comando Provinciale di Palermo. L’articolo Il prefetto di Palermo Forlani, visita il comando provinciale dei vigili del fuoco (FOTO) sembra esser ...

12:44Tragedia a Marsala, muore donna morsa da un ragno 12:33Zona Candelai, l'allarme: "Tombino senza coperchio, si rischia la vita" 12:22Ferragosto, spiagge affollate a Palermo: il video di Mondello 1 ...Il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha visitato il Comando Provinciale di Palermo. L’articolo Il prefetto di Palermo Forlani, visita il comando provinciale dei vigili del fuoco (FOTO) sembra esser ...