Base jumper morto in Alto Adige (Di sabato 15 agosto 2020) . L’uomo è precipitato dopo essersi lanciato dal Piz da Lec. BOLZANO – . L’ennesima tragedia in montagna è avvenuta nel giorno di Ferragosto nei pressi dell’abitato di Corvara, in Badia. Per la vittima non c’è stato niente da fare con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del jumper. Possibile l’autopsia sul corpo del 33enne per accertare meglio le dinamiche di questo incidente. , la ricostruzione Una tragedia avvenuta nella mattinata di Ferragosto. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, l’uomo si sarebbe lanciato dal Piz de Lec. Durante la fase di atterraggio, però, la sua tuta alare ha avuto qualche problema con il dispositivo che rallenta la caduta che non si è attivato. I soccorsi sono stati chiamati da un amico che era con lui, ma ... Leggi su newsmondo

