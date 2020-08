Napoli-Reguilon: il Real valuta il prestito con obbligo di riscatto (Di venerdì 14 agosto 2020) Quella per Reguilon non è la prima trattativa che il Napoli porta avanti con il Real Madrid, ma questa volta, scrive il Corriere della Sera, ci vorrà tutta l’abilità dialettiche del presidente De Laurentiis per convincere Florentino Perez. Giuntoli ha già raggiunto l’accordo con il calciatore, ma adesso la palla è passata ai Blancos. Al momento il Real ha rifiutato la proposta di un prestito con diritto di riscatto e sta valutando, fronte della sua richiesta di 25 milioni, di concedere un prestito con obbligo i riscatto. De Laurentiis intanto spera che Florentino voglia rivedere la sua richiesta che il presidente azzurro ritiene alquanto esosa. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

MarioGiunta : Napoli, altro passo avanti per Reguilon! Trovata intesa su ingaggio. Contatti continui con il Real Madrid che lo va… - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - DiMarzio : #Napoli, ecco il prezzo di #Reguilon. La strategia degli azzurri - napolista : #Napoli-#Reguilon: il Real valuta il prestito con obbligo di riscatto #FlorentinoPerez ha chiesto 25 milioni e ha… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, #Giuntoli ammette: “Interessati a #Reguilon” La formula proposta dagli azzurri è decisa: non mancano le diffic… -